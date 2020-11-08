يتم قتل الطموح.. إعلامي ينتقد اختيارات “رينارد” لقائمة المنتخب الوطني

انتقد الإعلامي الرياضي بتال القوس، قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي أعلنها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، استعدادًا لمواجهة “جامايكا” في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي لأيام (فيفا).
وقال “القوس” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قائمة المنتخب السعودي المعلنة البارحة، تطرح العديد من الاستفهامات”.
وتابع: “هل استدعاء غير الجاهزين يأتي من باب تجهيزهم للاستحقاقات الدولية المقبلة؟.. هل أصبح الحصول على مقعد في المنتخب لا يحتاج للعب أساسيا مع فريقك في المنافسات المحلية؟”.
وأضاف “القوس”: “قد نختلف حول مستوى لاعب ما.. ويبقى الرأي لمدرب المنتخب.. ولكن لاعب لا يلعب ينضم! ولاعب مصاب وفي مرحلة التأهيل يضم!”.
واختتم الإعلامي الرياضي: “بهذا التصرف.. يتم قتل الطموح في لاعبين لعبوا واجتهدوا.. وضم من لم يلعب وغير الجاهز.. وبهذا التصرف أصبح المنتخب يدار كفريق لا منتخب”. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أعلنت قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني إيرفي رينارد، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام “الفيفا” في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 – 17 نوفمبر، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
قائمة المنتخب السعودي المعلنة البارحة، تطرح العديد من الاستفهامات:
_ هل استدعاء غير الجاهزين يأتي من باب تجهيزهم للاستحقاقات الدولية المقبلة؟
_ هل اصبح الحصول على مقعد في المنتخب لا يحتاج للعب أساسيا مع فريقك في المنافسات المحلية؟
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— بتال القوس (@battalalgoos) November 8, 2020