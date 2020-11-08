تعليق ناري من مدرب الهلال الأسبق على مفاوضات النصر مع نجم سانتوس البرازيلي

علق المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي والهلال الأسبق، البرتغالي خورخي خيسوس، على دخول نادي النصر على خط المفاوضات مع مدافع سانتوس، البرازيلي لوكاس فيريسيمو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال خيسوس، وفقًا لـ”جول”: “منذ اليوم الأول في سوق الانتقالات ونحن نرغب في التعاقد مع فيريسيمو، لكننا لم ننجح في ضمه، وعندما يظهر خصم لنا من المملكة، فإنه لم يعد لدينا أي فرص”.
وأضاف مدرب الهلال الأسبق: “إذا نظر اللاعب إلى مسيرته الرياضية، سيأتي إلى بنفيكا أو أوروبا.. أما إذا نظر إلى الجانب المادي، فسيذهب إلى المملكة”. وفق “أخبار 24”.
وكشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع سانتوس البرازيلي، لوكاس فيريسيمو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة