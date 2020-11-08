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أخبار محلية > هل مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ الشيخ المطلق يُجيب
08/11/2020   10:36 م

هل مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ الشيخ المطلق يُجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي.

وقال خلال برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن مرور الطفل غير المميز لا يقطع الصلاة، كما أكد أن مرور أي شخص بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته.

وأكد أن المذهب الحنبلي يرى أن الكلب الأسود البهيم هو فقط ما يمكن أن يقطع صلاة المرء، كما أكد أنه لا يجوز للمرء المرور بين المصلي وسترته.

وفق “أخبار 24”.

هل مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ الشيخ المطلق يُجيب

أخبار محلية
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