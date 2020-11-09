بالفيديو.. متحدث “الصحة” يُحذر من سلوكيات تزيد من انتشار “كورونا” في فصل الشتاء

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من بعض السلوكيات التي يتبعها البعض خلال فصل الشتاء، وقد تؤدي إلى انتشار فيروس “كورونا” المُستجد.
وقال العبدالعالي، إن تلك السلوكيات تزيد مع تدني درجات الحرارة وقرب فصل الشتاء وزيادة برودة الأجواء، مبيناً أنها تمثل عوامل خطرة في ظل “كورونا”.
ونوه خلال مؤتمر صحفي للوزارة حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” إلى أن أبرز تلك السلوكيات هو البقاء في أماكن مغلقة يتم فيها إغلاق النوافذ والأبواب للوقاية من البرد.
وقدم العبدالعالي عدة نصائح للمتواجدين بالأماكن المغلقة سواءً كانت الغرف أو المقرات أو القاعات أو الصالات أو المنازل أو المساجد أو المطاعم أو غرف الاجتماعات في العمل، أبرزها التأكد دائماً من وجود عدد محدود بالمكان. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجب أيضاً التحقق من المسافات الآمنة بين الجميع، وارتداء الكمامات بالشكل الصحيح، وأن تكون فترة ومدة البقاء في الموقع قصيرة قدر الإمكان، مع التهوية الجيدة بفتح بعض النوافذ أو الأبواب لمرور تيار الهواء داخل الموقع.
فيديو | عوامل هامة تؤثر على انتقال فيروس #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/mndQz4s76F
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 8, 2020