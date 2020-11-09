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أخبار محلية > بالفيديو.. سيرة موجزة عن “عبدالله أركوبي” أحد أوائل الأطباء السعوديين في الأشعة
09/11/2020   8:45 ص

بالفيديو.. سيرة موجزة عن “عبدالله أركوبي” أحد أوائل الأطباء السعوديين في الأشعة

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن أحد أوائل الأطباء السعوديين في تخصص الأشعة، وواحد من رواد الطب السعودي في التاريخ الحديث، ويدعى الدكتور عبدالله عبدالكريم أركوبي. 

ولد أركوبي في المدينة المنورة عام 1348 هـ (1930 م)، والتحق بمدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة وحصل على الشهادة الثانوية، وفي عام 1377 هـ (1958 م) حصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة بمصر. 

وبعد حصوله على البكالوريوس ابتعث للتخصص في الأشعة وتخرج من جامعة الإسكندرية بمصر عام 1384 هـ (1964 م)، وفي نفس العام عاد إلى المملكة ليعمل طبيب أشعة في مستشفى أجياد بالعاصمة المقدسة.  وفق “أخبار 24”.

انتقل بعد ذلك إلى جدة وعمل في مستشفى باب شريف ومستشفى الملك ومستشفى المحجر، ودرس في المعهد الصحي لمدة 10 سنوات لتخريج فنيي أشعة من أبناء المملكة ودول الخليج، وقدم دراسة لتطوير أنظمة الأشعة في مستشفيات المملكة. 

 

بالفيديو.. سيرة موجزة عن “عبدالله أركوبي” أحد أوائل الأطباء السعوديين في الأشعة

أخبار محلية
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