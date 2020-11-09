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أخبار المناطق > قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث صدم مُتعمد بجدة يروى تفاصيل الواقعة
09/11/2020   8:47 ص

قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث صدم مُتعمد بجدة يروى تفاصيل الواقعة

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روى قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث مُتعمد من قبل قائد مركبة في أحد شوارع مدينة جدة، تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أنه رأى الموت بعينه ولم يستطع التنفس وقت الحـادث.

وقال قائد الدراجة النارية ويدعى محمد خياط، إنه فوجئ بقائد المركبة وهو يتعمد الخروج عن مساره والاقتراب منه، وعدم الالتفات لتنبيهاته وإفساح الطريق له.

ولفت وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أنه حاول تحذير قائد المركبة أكثر من مرة دون فائدة، مبيناً أن الأخير دخل بقوة في مساره لاعتراض طريقه، قبل أن يصطدم به ويسقطه على الأرض.

وأشار إلى أنه تعرض لعدة رضوض في جسده وجروح من الدرجة الأولى وكسر في إصبع يده اليمنى، كاشفاً أن الجهات المعنية قبضت على قائد المركبة، وأنه واثق بتطبيق عقوبة رادعة بحقه.

قائد الدراجة النارية الذي تعرض لحـادث صدم مُتعمد بجدة يروى تفاصيل الواقعة

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