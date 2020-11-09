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أخبار محلية > “العبدالعالي” يوجه رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
09/11/2020   8:46 ص

“العبدالعالي” يوجه رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي

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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتذار عن حضور المناسبات التي تغيب عنها الإجراءات الاحترازية والوقائية.  

 وقال العبدالعالي، إنه يجب على هؤلاء المشاهير عند دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالاً في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم.  

وشدد خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، على ضرورة الإسراع في إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم في حال رصد أي خطورة على المجتمع.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أهمية قيام المشاهير بنشر الرسائل الإيجابية، والتحذير من مخالفة الإجراءات الوقائية، والمشاركة في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة.  

“العبدالعالي” يوجه رسالة إلى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار محلية
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