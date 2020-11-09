“الكهرباء” ترد على شكوى مواطن بشأن تغيير العداد دون إشعاره وتعريض حياة والده للخطر

ردت شركة الكهرباء، على شكوى من أحد المواطنين بشأن قيام فرق الشركة بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بمنزله دون إشعاره بذلك، مشيرة إلى أن التغيير يتم بعد الإشعار بثلاثة أيام.
وأوضحت الشركة، أنه يتم إشعار المشترك برسالة قبل التركيب بثلاثة أيام، وأن عملية تركيب العداد الذكي تستغرق حوالي 20 دقيقة فقط.
وعرض المواطن من خلال مقطع فيديو متداول، شكواه بشأن تغيير العداد دون إشعاره، لافتاً إلى أن فرق الشركة حضرت خلال غيابه عن المنزل وقامت بتغيير العداد. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأمر كاد يمثل خطورة كبيرة على حياة والده الذي يعاني صحياً ويتواجد على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء داخل المنزل، موضحاً أنه كان يجب على فرق الشركة التواصل معه خلال تغيير العداد.