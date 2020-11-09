بالفيديو.. مخبز بالجوف يعرض الخبز مجاناً لمن لا يملك مالاً.. وصاحبه يروي التفاصيل

أطلق صاحب مخبز في الجوف، مبادرة عرض من خلالها الخبز بالمجان لمن لا يملك مالاً.
وقال صاحب المخبز ويدعى محمد العلي، إن مخبزه يقدم الخبز لمن لا يملك المال، مشيراً إلى أن بعض الزبائن يقدمون أموالاً للمخبز لتقديم الخبز في مقابلها لمن يحتاجه دون مال.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الهدف من فتح المخبز لم يكن ربحياً من البداية، ولكنها تجربة جديدة لإنتاج أنواع من الخبز دون إضافات.
ولفت العلي إلى أنه يحرص من خلال تجربته على إنتاج الخبز بدون أي إضافات أو محسنات أو سكر.
فيديو | مخبز بـ #الجوف: إذا لم تملك مالاً فخبزك بالمجان #الراصد pic.twitter.com/Iu3LQ6xPR5
— الراصد (@alraasd) November 8, 2020
وفق “أخبار 24”.