بالفيديو.. مواطن يشكو من عدم تنفيذ حكم بتعويضات له بـ 623 ألف ريال.. ويكشف القصة

اشتكى مواطن من عدم حصوله على تعويضات مُستحقة له من شركة صدر ضدها حكماً شرعياً، بإلزام صاحبها بدفع 623 ألف ريال له.
وقال العقيد السابق مرزوق البقمي، إن الحكم الصادر له من المحكمة العامة بالرياض كان قبل نحو عام ونصف تقريباً، مشيراً إلى أن القضية أحيلت بعد ذلك للتنفيذ.
ونوه في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن قاضي التنفيذ اتخذ عدة إجراءات في مقدمتها الإعلان عن تجاوزات الشركة، وعمل طلب بالإفصاح عن أملاكها وحسابها مع وقف السجل الخاص بها، إلى جانب إصدار قرار بمنع مالكي الشركة من السفر. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنه تواصل مع قاضي التنفيذ الذي أكد له من خلال موظف الاستقبال لديه أنه فعل كل ما يمكن قانوناً، لافتاً إلى أنه خاطب العديد من الجهات لتنفيذ الحكم دون فائدة.
العقيد مرزوق البقمي:
صدر لي حكم شرعي ضد شركة بتعويض قيمته 623 ألف ريال في 10/ 08/ 1440، وحتى الآن لم أتمكن من استلام مستحقاتي!!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/l3cKqFVBaK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 8, 2020