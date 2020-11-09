ظهر المواطن سلطان السبيعي المعروف باسم “أبو عثمان”، والذي كان قد ظهر في مقطع فيديو وثقه الإعلامي عبدالرحمن المطيري، يبيع على بسطة شاي بعدما كان مديراً في إحدى المؤسسات براتب 40 ألف ريال.
ووجه أبو عثمان الشكر للإعلامي عبدالرحمن المطيري على مبادرته الداعمة له، وأبدى امتنانه لكل من تواصل معه من أجل الوقوف معه ومساندته، مبيناً أن أحد الأشخاص عرض على زوجته العمل في المتجر الخاص به وأنه يتواصل معه.
وكشف أنه ينوي رفع قضية على أحد الأشخاص بعد ظهوره مع الإعلامي المطيري وادعائه أنه ساهم في حصوله (أبو عثمان) على وظيفة رغم أن هذا لم يحدث، مشيراً إلى أن تصرفه أضره بشدة وجعل الكثير من العروض الوظيفية تذهب بعدما ظن أصحابها أنه نجح في إيجاد وظيفة.
وفق “أخبار 24”.