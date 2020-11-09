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أخبار محلية > “شؤون الحرمين”: نرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية بالمسجد الحرام
09/11/2020   12:59 م

“شؤون الحرمين”: نرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية بالمسجد الحرام

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج، أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بأنواعها كافة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 موظفاً يعملون على مدار الساعة على رصد الملاحظات ومعالجتها، وتقديم خِدْماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية في داخل المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين”: نرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية بالمسجد الحرام

أخبار محلية
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