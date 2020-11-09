الحصيني: اليوم ذروة الحالة الممطرة الثانية على هذه المناطق

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم (الإثنين) هو ذروة الحالة الممطرة الثانية، مضيفا أن هناك فرصة لوجود سحب رعدية على أجزاء من مناطق شمال المدينة المنورة، وجنوب تبوك، وأجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية.
وتوقع أن تشهد بعض المناطق في المملكة خلال الـ “36” ساعة المقبلة، أمطارا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وسيول، مشيراً إلى وجود احتمالية لتشكل سحب من النوع العملاق، وذلك بدءًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
كما توقع أن تسود هذه الأجواء أيضا مناطق الباحة، وعسير، وجازان، وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، والقصيم، والجوف وشمال المنطقة الشرقية، والعراق، والإمارات، وعُمان، وقد يصاحب ذلك نشاط في الرياح.