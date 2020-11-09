“الأرصاد” تنبه لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، المدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الساعة الـ12 ظهرا حتى الـ11 مساءً.
كما نبهت الأرصاد لأمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على عدد من المدن بمناطق المدينة المنورة، والجوف، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً، وفي الجوف تستمر حتى الساعة مساءً 11. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن التنبيه يشمل عددا من المدن بمناطق القصيم، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، ويستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.