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أخبار محلية > ‏”جامعة الإمام”: إجراء اختبارات الفصل الأول لطلبة ‏الانتساب عن بعد
09/11/2020   1:02 م

‏”جامعة الإمام”: إجراء اختبارات الفصل الأول لطلبة ‏الانتساب عن بعد

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اعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات ‏الانتساب المطور عن بعد.‏

وأوضحت الجامعة في بيان لها أنه نتيجة للظروف الاستثنائية ‏التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على ‏سلامة الطلاب والطالبات قررت اجراء الاختبارات النهائية عن ‏بعد (إلكترونيًا).‏

وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني أنها حرصت على تعزيز تقييم ‏طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية ‏وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ‏آلية الاختبارات قريباً .‏ وفق “أخبار 24”.

‏”جامعة الإمام”: إجراء اختبارات الفصل الأول لطلبة ‏الانتساب عن بعد

أخبار محلية
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