شرطة الرياض تضبط 5 وافدين امتهنوا نشل كبار السن ومرتادي الأسواق والمساجد

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على 5 وافدين امتهنوا نشل المحافظ والحقائب اليدوية من كبار السن والمصلين ومرتادي الأماكن العامة والاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومقتنيات شخصية واستخدام بطاقاتهم البنكية في عمليات شرائية.
وأقر المقبوض عليهم وهم 5 وافدين من الجنسية اليمنية جميعهم مخالفين لنظام أمن الحدود، بارتكاب 26 حـادثة سرقة بعدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة مسروقاتهم وفقا لـ”سناب الداخلية” بنحو 50 ألف ريال.
وأشارت شرطة المنطقة إلى أنه تم إيقاف المتهمين تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.