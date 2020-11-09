تجاوزت الـ100 ألف ريال.. “الانضباط” تصدر غرامات على ناديي النصر والاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، عدة غرامات تجاه ناديي النصر والاتحاد بسبب بعض المخالفات لدى فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي.
وقررت اللجنة تغريم نادي النصر 60.100 ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح نادي الفيحاء، وغرامة 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح نادي الفيحاء.
كما غرمت اللجنة نادي الاتحاد 38.395 ريالا، لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع، وغرامة 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح اللاعب معن الحذيفي. وفق “أخبار 24”.