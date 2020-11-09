“المرور” يوضح طريقة الانتقال السليم من مسار إلى آخر على الطريق

ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على السائق فعله إذا أراد الانتقال من مسار لآخر.
وتمثلت أول هذه الخطوات في التأكد من إمكانية الانتقال للمسار الآخر دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، كما يجب على قائد المركبة أن يتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.
ودعت قائد المركبة إلى استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانتقال بوقت كاف، بجانب التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار الذي يريده.
الجدير بالذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية نصت على أن قيمة مخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال.
وفق “أخبار 24”.