“فايزر” الأمريكية تزف خبراً ساراً بشأن لقاح كورونا.. وبايدن يعلق

كشفت شركة “فايزر” الأمريكية بالتعاون مع “بيونتيك”، اليوم الاثنين، آخر تطورات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تعملان على تطويره.
وأكد بيان للشركتين أن التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أثبت فعالية اللقاح فعَال بنسبة 90%، ليكون بذلك على بعد خطوة واحدة من التقدم لطلب الترخيص.
وأشار إلى أنه جرى قياس فعالية اللقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في المجموعة التي تلقت لقاحًا وهميًا، وذلك بعد 7 أيام من الجرعة الثانية و28 يومًا من الجرعة الأولى. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، جو بايدن، أن إعلان شركة “فايزر” عن نجاح اللقاح يمثل أمرًا ممتازًا، متوقعًا أنه لن يتم توفير اللقاح في الولايات المتحدة قبل عدة أشهر.