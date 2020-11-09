الاستاذ ماجد العنزي يباشر عمله مديرا لمستشفى #الدلم

باشر الاستاذ ماجد بن مطر العنزي اليوم الاحد عمله الجديد مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسين بن علي الشهراني القاضي بتكليفه مديراً للمستشفى.
وبهذه المناسبة تقدم “بن مطر العنزي ” بالشكر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على هذه الثقة الغالية ، سائلاً الله التوفيق والإعانة، ومؤكداً سعيه الدؤوب و حرصه التام على تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى.
و استهل الاستاذ ماجد العنزي مهامه بجولة على اقسام المستشفى الفنية و الادارية، التقى خلالها منسوبي المستشفى و حثهم على مواصلة الجهد و العمل بروح الفريق الواحد. موكدا دعمة للجميع لما فيه تطوير و تحسين مخرجات العمل .