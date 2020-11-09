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09/11/2020   8:00 م

الاستاذ ماجد العنزي يباشر عمله مديرا لمستشفى #الدلم

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باشر الاستاذ ماجد بن مطر العنزي اليوم الاحد عمله الجديد مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسين بن علي الشهراني القاضي بتكليفه مديراً للمستشفى.

وبهذه المناسبة تقدم “بن مطر العنزي ” بالشكر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على هذه الثقة الغالية ، سائلاً الله التوفيق والإعانة، ومؤكداً سعيه الدؤوب و حرصه التام على تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى.

و استهل الاستاذ ماجد العنزي مهامه بجولة على اقسام المستشفى الفنية و الادارية، التقى خلالها منسوبي المستشفى و حثهم على مواصلة الجهد و العمل بروح الفريق الواحد. موكدا دعمة للجميع لما فيه تطوير و تحسين مخرجات العمل .

الاستاذ ماجد العنزي يباشر عمله مديرا لمستشفى #الدلم

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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