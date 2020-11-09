استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، أبناء الفقيد الشيخ محمد البشري، الذين قدموا لشكره على ما لمسوه من اهتمام بالغ ومشاعر صادقة أثناء زيارته لهم في منزلهم لتقديم واجب العزاء.
وأكد الأمير أن ما قدمه الراحل، من عطاء وبذل للخير ودعم لكافة المبادرات التي تخدم المجتمع في المنطقة، محل اهتمام وتقدير من كافة أبناء منطقة عسير.
ووجه الأمير أمانة منطقة عسير بإطلاق اسم الفقيد على أحد الطرق بمدينة أبها، منوهاً بمآثر الفقيد التي قدمها عبر عقود من الزمن، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة ومن رواد أعمال الخير؛ من دعم لحلقات التحفيظ وبناء المساجد.
وفق “أخبار 24”.