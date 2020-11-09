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09/11/2020   8:02 م

“الصحة العالمية” تعلق على نتائج لقاح “فايزر”: قد يغير الوضع الوبائي لكورونا بحلول مارس 2021

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قالت منظمة الصحة العالمية إن نتائج لقاح شركة فايزر إيجابية جدا، وقد تغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول مارس 2021.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم، خلال كلمته في الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية، على التزام المنظمة بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية.

وقال أدهانوم إن الجائحة لم تعُد مجرد حالة طارئة، بل تجاوزت تلك الحالة، حيث يؤثر انتشارها سلباً على مكافحة الأمراض المعدية الأخرى.وفق “أخبار 24”.

ودعا رئيس المنظمة إلى اعتبار لقاح كورونا سلعة عالمية وليس سلعة خاصة، وذلك تزامناً مع إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاحها الذي تجاوزت نتيجته 90%.

“الصحة العالمية” تعلق على نتائج لقاح “فايزر”: قد يغير الوضع الوبائي لكورونا بحلول مارس 2021

طب وتداوي
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