إتلاف أكثر من 3 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية في المملكة

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام، بمصادرة وإتلاف أكثر من 3.5 مليون مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي استهدفت مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت أن المصنفات ضُبطت خلال المرحلة الانتقالية لاختصاص حق المؤلف من وزارة الإعلام للهيئة، وفق ما قضت به الأحكام والقرارات ذات العلاقة، وقد اشتملت المضبوطات على الكتب المنسوخة والمقلّدة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، إضافةً إلى أجهزة النسخ للمصنفات الصوتية.
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال عملية الإتلاف تمكنت من إعادة تدوير قرابة مليون قطعة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، لتجنب الآثار البيئية الضارة جراء إتلاف تلك المصنفات ووفقًا لأفضل الممارسات التي تحافظ على البيئة وصحة الإنسان وتراعيها. وفق “أخبار 24”.
وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن عملية الإتلاف للمصنفات المنتهكة ليست العقوبة الوحيدة التي ينالها المخالف لأنظمة الملكية الفكرية، وهذا بموجب الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها المملكة.