بكى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي متأثرا أثناء إمامته صلاة العشاء في الحرم المكي.

وبدا الشيخ المعيقلي وهو متأثر بشدة عدة مرات خلال تلاوته آيات من سورة آل عمران.

وفق “أخبار 24”.