القبض على مقيمين تاجرا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مقيمين اثنين لتورطهما بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر، وتورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين في أحد المتاجر بوسط الرياض.
وأشار إلى أنه تم ضبط 1830 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة و3 أجهزة قارئ للبصمات و6 أجهزة جوال، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، مؤكدًا أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.