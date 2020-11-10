ترامب يُقيل وزير الدفاع مارك إسبر ويعين كريستوفر ميلر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.
يأتي ذلك على إثر خلافات وقعت مؤخرا بين ترامب وإسبر ومساعدته أعضاء الكونغرس الأمريكي في صياغة قانون من شأنه تجريد أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد العسكرية في قانون كان يرفضه ترامب.
وقالت وسائل إعلام إن وزير الدفاع استمر في تجاهل ترامب، وخاطب قادة الجيوش والألوية، بإعادة تسمية المنشآت، على الرغم من رفض ترامب التام لتلك الخطوة، بل وزاد الأمر أن طالبهم بتغيير أسماء السفن والشوارع الموجودة في القواعد. وفق “أخبار 24”.