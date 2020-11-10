كشف مستشار وزير العدل والمدير العام المكلف لصندوق النفقة، عبدالملك السعيد، آلية التقديم للحصول على نفقة من الصندوق.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن جميع خطوات التقدم بالطلبات للصندوق تتم إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص للنفقة، مؤكدًا أن كل ما تتطلبه عملية التقديم هو صك الحكم بحضانة الأم للأطفال واتباع الإجراءات الخاصة بالتقديم.
وأشار إلى سرعة التعامل مع هذه الطلبات، حيث أكد أنه متى تكتمل الأوراق يتم صرف النفقة في نفس اليوم، وذلك للتسهيل على المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الصندوق سيكون قاسيًا في التعامل مع المنفق حال عدم التزامه بدفع النفقة، حيث يتولى الصندوق مهام مطالبة المنفق بسدادها بدلًا من الزوجة، مشيرًا إلى أنه سوف يسلك كافة السبل القانونية لمطالبة المنفق بالسداد، بالإضافة إلى مقاضاته لتحمل أتعاب المحاماة حال مماطلته.
أ. عبدالملك السعيد مستشار وزير العدل والمدير العام المكلف لصندوق النفقة:
جميع خطوات التقدم بالطلبات للصندوق تتم إلكترونيا من خلال https://t.co/rtBoFEEev1، ومتى ما اكتملت الأوراق يتم صرف النفقة في نفس اليوم!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@alsaeed100@nafaqah pic.twitter.com/N6u66XF8ck
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2020