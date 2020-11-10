استشاري يعلق على لقاح “فايزر” ويوضح لماذا الإعلان عن وصول فعاليته لـ 90 % تاريخي

أكد استشاري العناية المركزة والباطنية، الدكتور صفوق العنزي، أن وصول لقاح شركة “فايزر” لفعالية تُقدر بـ90% يمثل خبرًا تاريخيًا، خاصة أن ذلك يشير إلى قرب اعتماده.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “أخبار السعودية” على قناة “السعودية”، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية كانتا قد أعلنتا أن وصول أي لقاح لفعالية بنسبة 50% قد يكون كافيا لإنهاء خطر الفيروس التاجي.
وذكر أن اللقاح أجرى ثالث تجاربه على 43.5 ألف متطوع، كما أكد أن سلامة اللقاح تعتمد بصفة رئيسية على عدم ظهور أي مضاعفات خلال عمليات المتابعة، والتي تستمر منذ التجربة الثالثة وحتى سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يُكشف عن أي مضاعفات أو أعراض جانبية لتجارب اللقاح.
وأبان أن هناك حالة انتظار للبحوث التي أُصدرت في صورة أخبار رسمية اليوم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن ذلك بصفة رسمية في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.
وتناول استشاري العناية المركزة والباطنية مدى كفاية هذه التجارب لإثبات فعالية اللقاح، حيث أكد أنه تقليديًا لا يمكن الاعتماد على 3 مراحل فقط من التجارب، ولكن يتم ذلك على 6 مراحل تستغرق من 5 إلى 10 سنوات، مؤكدًا أن في ظروف الجوائح يُكتفى بوقت قصير لا يتجاوز عاما ونصف العام، خاصة أن الثمن الذي يدفعه العالم هو حياة سكانه.
وتوقع العنزي أن تعلن شركات صينية قريبًا توصلها إلى لقاح مضاد لكورونا، مؤكدًا أنه أثبت استجابة مناعية تصل إلى 100% من المرضى.
وكانت شركة “فايزر” الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم وصول فعالية اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة “بيونتيك” الألمانية إلى نسبة 90%، وهي نسبة تقرّبه من الاعتماد بصورة رسمية.
#أخبار_السعودية | د. صفوق العنزي : خبر لقاح “فايزر” مبشر طبياً وإعلان تاريخي بأن فعاليته ضد فيروس كورونا يثبت بنسبة 90%. pic.twitter.com/BTCM9dvfmH
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 9, 2020