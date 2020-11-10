تاجر سيارات يوجه 3 نصائح يجب اتباعها حال اضطررت لشراء قطع غيار التشليح

قدم تاجر السيارات، عبدالله الشهراني، مجموعة من النصائح للمضطرين لشراء قطع الغيار من التشليح.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن النصيحة الأبرز هي اصطحاب مهندس متخصص لمعاينة قطع الغيار، كما شدد على ضرورة ألا يقوم المشتري بإرجاع القطع إلى البائع حال اكتشاف عيوب بها، وذلك حتى يضمن عدم خداع زبائن غيره، مشيرًا إلى أنه من الأفضل في حالة وجود عيوب بالقطع أن يتم بيعها إلى العاملين في سكراب الحديد. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة الحصول على ضمان من جهة التشليح بأن القطع لم تتعرض للتركيب أو الفك، وذلك لضمان حقوقه وحمايته من الغش التجاري.
#فيديو
تاجر سيارات يقدم 3 نصائح لكل شخص يضطر إلى شراء قطع غيار من التشليح..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BtIyvXyyc5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2020