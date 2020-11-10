نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تاجر سيارات يوجه 3 نصائح يجب اتباعها حال اضطررت لشراء قطع غيار التشليح
10/11/2020   6:54 ص

تاجر سيارات يوجه 3 نصائح يجب اتباعها حال اضطررت لشراء قطع غيار التشليح

+ = -
1275

قدم تاجر السيارات، عبدالله الشهراني، مجموعة من النصائح للمضطرين لشراء قطع الغيار من التشليح.

وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن النصيحة الأبرز هي اصطحاب مهندس متخصص لمعاينة قطع الغيار، كما شدد على ضرورة ألا يقوم المشتري بإرجاع القطع إلى البائع حال اكتشاف عيوب بها، وذلك حتى يضمن عدم خداع زبائن غيره، مشيرًا إلى أنه من الأفضل في حالة وجود عيوب بالقطع أن يتم بيعها إلى العاملين في سكراب الحديد. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الحصول على ضمان من جهة التشليح بأن القطع لم تتعرض للتركيب أو الفك، وذلك لضمان حقوقه وحمايته من الغش التجاري.

تاجر سيارات يوجه 3 نصائح يجب اتباعها حال اضطررت لشراء قطع غيار التشليح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120861.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.