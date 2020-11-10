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أخبار محلية > “حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر
10/11/2020   6:54 ص

“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.  

وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ36  ستستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) بإذن الله.  

“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

أخبار محلية
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