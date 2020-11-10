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أخبار محلية > بعد شكوى مواطن من انقطاع التيار عن والده المريض.. “الكهرباء” تدعو للتسجيل في هذه الخدمة
10/11/2020   6:55 ص

بعد شكوى مواطن من انقطاع التيار عن والده المريض.. “الكهرباء” تدعو للتسجيل في هذه الخدمة

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دعت الشركة السعودية للكهرباء، ذوي المواطنين من أصحاب الاحتياجات الماسة، للتسجيل في خدمة “اطمئن”، لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن منازلهم في حال وجود مريض لديهم يعتمد على أجهزة تعمل بالكهرباء.  

وجاءت دعوة الشركة بعد تداول مقطع فيديو لمواطن اشتكى من انقطاع التيار الكهربائي عن منزله لتركيب عداد ذكي دون إخطاره، ما كاد يهدد حياة والده الذي يخضع لأجهزة طبية، حيث أوضحت الشركة أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي، وأنها فتحت تحقيقاً في الواقعة.  

من جانبه، قال مدير إدارة خبرات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء باسم البسام، إن خدمة “اطمئن” خصصت لمن لديهم ولو شخص واحد فقط مريض يعتمد على الكهرباء، داعياً ذوي هذه الفئة لسرعة التسجيل في الخدمة. وفق “أخبار 24”. 

وأضاف البسام في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لهذه الفئة وفي حال انقطاع التيار الكهربائي تسخر كل إمكانياتها لمعالجة العطل بأسرع  ما يمكن، عن طريق إيفاد الفرق المعالجة والتي تكون مزوّدة بمولدات احتياطية لمنع انقطاع الكهرباء عن المريض نهائياً.  

وأشار إلى أن التسجيل في الخدمة شهد ازدياداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مبيناً أن التسجيل في الخدمة يتم إما عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو عن طريق التطبيق أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد. 

 

بعد شكوى مواطن من انقطاع التيار عن والده المريض.. “الكهرباء” تدعو للتسجيل في هذه الخدمة

أخبار محلية
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