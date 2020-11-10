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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بالمسجد النبوي يتحدث عن مزايا تطبيق “اعتمرنا” في تسهيل المناسك والزيارة
10/11/2020   6:56 ص

بالفيديو.. مسؤول بالمسجد النبوي يتحدث عن مزايا تطبيق “اعتمرنا” في تسهيل المناسك والزيارة

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كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الروضة الشريفة تستقبل يومياً ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلٍ، مشيراً إلى أن الزائرين من الرجال والنساء يدخلون المسجد النبوي الشريف لأداء الصلوات والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في الروضة الشريفة بعد التسجيل عبر تطبيق “اعتمرنا”. 

ولفت الدكتور الخضيري إلى أن التسجيل عبر التطبيق يُسهّل على الزوار أداء العبادة بكل راحة وطمأنينة دون إزعاج أو تزاحم. 

وأوضح أن استقبال أول دفعة من الزائرين للمسجد النبوي تم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وعبر تطبيق “اعتمرنا” مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وكان المسجد النبوي الشريف قد استقبل أمس (الإثنين)، الدفعة الأولى من الزائرين والمعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة، وذلك ضمن خطة المرحلة الثالثة من عودة مناسك العمرة والزيارة تدريجياً بعد توقف دام لأشهر؛ بسبب جائحة “كورونا” المستجد.

بالفيديو.. مسؤول بالمسجد النبوي يتحدث عن مزايا تطبيق “اعتمرنا” في تسهيل المناسك والزيارة

أخبار محلية
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