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10/11/2020   6:56 ص

استشاري ناصحاً: قبل أن توقع بالموافقة على إجراء العملية.. وجّه 3 أسئلة للطبيب

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نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من يُطلب منه التوقيع بالموافقة على إجراء عملية جراحية، بأن يوجه 3 أسئلة للطبيب قبل أن يوافق على إجراء العملية.  

وقال النمر إن الطبيب عليه أن يشرح للمريض وأهله قبل أخذ توقيع الموافقة، لماذا يحتاج المريض أن يجري العملية؟ وما المخاطر المترتبة عليها؟ وما الخيارات الأخرى للمريض إذا كان لا يريد العملية؟  

وشدد على ضرورة السؤال دوماً عن الخيارات الأخرى المتاحة، وأن هذا من واجبات الطبيب المهنية، ضارباً المثل بموقف حصل مع أحد الأشخاص عانى والده من الغرغرينا وطُلب منه التوقيع بالموافقة على عملية البتر، قبل أن يتوجه بوالده إلى مستشفى آخر وعولجت حالته دون الحاجة لتلك العملية. وفق “أخبار 24”.

استشاري ناصحاً: قبل أن توقع بالموافقة على إجراء العملية.. وجّه 3 أسئلة للطبيب

طب وتداوي
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