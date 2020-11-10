الملحن مساعد العيسى يبكي متأثراً خلال غنائه لأمه.. ويوجه رسالة لخالد عبدالرحمن

بكى الملحن مساعد العيسى على الهواء مباشرة متأثراً، أثناء غنائه تحدث فيها عن أمه التي توفيت مؤخراً، مبيناً أن وفاتها أثرت فيه كثيراً ومر بظروف صعبة للغاية، ما جعله لا يتمالك نفسه من البكاء.
وتحدث العيسى خلال لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، عن علاقته بالفنان خالد عبدالرحمن، مبيناً أنهما يعرفان بعضهما قبل الفن والشهرة، وهو بمثابة الأخ والصديق وما يجمعه به أكثر من الفن.
وأضاف أن لخالد فضلاً عليه، وأنه كثيراً ما يؤلف ألحاناً ويرسلها له، مشيراً إلى أنه أهدى أغنية ولحناً من تأليفه لخالد خلال أزمته الصحية، موجهاً له رسالة قائلاً: “ناظرنا شوي.. مشتاقين لك”. وفق “أخبار 24”.