نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الملحن مساعد العيسى يبكي متأثراً خلال غنائه لأمه.. ويوجه رسالة لخالد عبدالرحمن
10/11/2020   6:57 ص

الملحن مساعد العيسى يبكي متأثراً خلال غنائه لأمه.. ويوجه رسالة لخالد عبدالرحمن

+ = -
1678

بكى الملحن مساعد العيسى على الهواء مباشرة متأثراً، أثناء غنائه تحدث فيها عن أمه التي توفيت مؤخراً، مبيناً أن وفاتها أثرت فيه كثيراً ومر بظروف صعبة للغاية، ما جعله لا يتمالك نفسه من البكاء.  

وتحدث العيسى خلال لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، عن علاقته بالفنان خالد عبدالرحمن، مبيناً أنهما يعرفان بعضهما قبل الفن والشهرة، وهو بمثابة الأخ والصديق وما يجمعه به أكثر من الفن.  

وأضاف أن لخالد فضلاً عليه، وأنه كثيراً ما يؤلف ألحاناً ويرسلها له، مشيراً إلى أنه أهدى أغنية ولحناً من تأليفه لخالد خلال أزمته الصحية، موجهاً له رسالة قائلاً: “ناظرنا شوي.. مشتاقين لك”.  وفق “أخبار 24”.

الملحن مساعد العيسى يبكي متأثراً خلال غنائه لأمه.. ويوجه رسالة لخالد عبدالرحمن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885120880.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.