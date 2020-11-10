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أخبار المناطق > شوهد في الحرم المكي قبل عامين.. أسرة ترصد مكافأة لمَن يعثر على ابنها المفقود
10/11/2020   6:57 ص

شوهد في الحرم المكي قبل عامين.. أسرة ترصد مكافأة لمَن يعثر على ابنها المفقود

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ناشدت أسرة مواطن مفقود من محافظة الطائف، مساعدتها في البحث عن ابنها الثلاثيني الذي اختفى قبل 3 أعوام خلال توجهه إلى مكة المكرمة، حيث رصدت مكافأة مالية لمن يعثر عليه.  

وقال المواطن طلال الشيباني وفقاً لـ “سبق”، إن ابنه متعب خرج من منزلهم بعشيرة شمالي الطائف متوجهاً لمنزل أقاربهم في مكة، لكنه فقد ولم يعثر عليه حتى الآن، وبحثوا عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى.  

وأضاف الشيباني أن ابنه يعاني من اعتلالات نفسية وشوهد مرة في المسجد الحرام قبل عامين، مبيناً أنه يعيش في حالة نفسية سيئة لعدم معرفة أحوال ابنه المفقود، واعداً مَن يعثر عليه أو يقدم معلومة تساعد في العثور عليه بمكافأة مالية. 

شوهد في الحرم المكي قبل عامين.. أسرة ترصد مكافأة لمَن يعثر على ابنها المفقود

أخبار المناطق
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