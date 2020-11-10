بالفيديو.. مختص: دراسات حديثة تقول إن الشخص قد يصاب بـ”كورونا” والإنفلونزا الموسمية معاً

قال استشاري في طب الأسرة يدعى الدكتور مشاري المشاري، إن الدراسات الأخيرة تقول إن الشخص من الممكن أن يصاب بفيروسي كورونا والإنفلونزا الموسمية معاً في نفس الوقت.
وأضاف المشاري خلال تقرير توعوي عرضته وزارة الصحة أن أعراض الإنفلونزا تكون شديدة وتصيب الجسم بالتعب والإرهاق الشديد، وفي حال اجتمعت الإصابة به مع الإصابة بكورونا فإن المخاطر تكون أشد.
من جانبه، أوضحت استشارية طب الأسرة والسكري الدكتورة فاطمة الكواري، أن الإنفلونزا الموسمية عبارة عن عدوى فيروسية سريعة الانتشار وتصيب جميع الفئات، وسميت بالموسمية لأنها تأتي في مواسم معينة وعادة في فصلي الخريف والشتاء.
وشددت الكواري على أهمية أخذ اللقاح المضاد للإنفلونزا، مبينة أنه لولا اللقاحات لاستمرت معاناة البشر، واستمر وجود بعض الأمراض كشلل الأطفال والجدري وغيرهما.
فيما أكد استشاري أمراض الباطنة والشيخوخة الدكتور طريف الأعمى، أن اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية أخذ هذا العام اهتماماً أكبر بسبب جائحة كورونا، والتي أدت لوجود ضغط على القطاعات الصحية بمختلف دول العالم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أي ارتفاع في حالات الإنفلونزا سيصاحبه صعوبة في الحصول على العلاج المناسب، مشيراً إلى أن أي مجهود يساهم في الوقاية من الإصابة بها، يجب التركيز عليه بشكل كبير.
يذكر أن جسم الإنسان عند أخذ اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية يتعرف على الفيروس ويحرض الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة، بحيث يتعرف عليه بسهولة عند الإصابة به مستقبلاً ويقضي عليه، وقد يصاب بعض الأشخاص بأعراض خفيفة بعد أخذ اللقاح، الذي أكدت وزارة الصحة أنه يقلل من نسبة الإصابة والأعراض.
كل سؤال يجول في ذهنك حول #الإنفلونزا_الموسمية، تجد جوابه في هذا الفيديو ⬇️#عش_بصحة pic.twitter.com/PZ2Ysh65yo
— عش بصحة (@LiveWellMOH) November 9, 2020