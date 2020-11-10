هل يكون “فلامنجو” البرازيلي بوابة رحيل “فيتوريا” عن النصر؟

كشفت تقارير برازيلية، اليوم الإثنين، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، يدخل ضمن الأسماء المرشحة لقيادة القيادة الفنية لفريق فلامنجو البرازيلي.
وقالت صحيفة “Esporte Interativo” البرازيلية، إن هناك أسماء مرشحة لتدريب “فلامنجو” بعد إقالة المدرب دومينيك، بعد الخسارة الثقيلة أمام مينيرو بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الـ20 من الدوري البرازيلي، وعلى رأسهم البرتغالي روي فيتوريا.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن المدرب الحالي للنصر بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة الفريق الكروي في أول 3 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.