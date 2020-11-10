المولد: أشعر بالخوف على “الاتحاد” بعد كورونا.. وكنت سأتحمل اللوم حال هبوطنا

قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، الإثنين، إنه يشعر بالخوف، بعد فترة توقف المنافسات الرياضية في المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد، بسبب الوضع الذي كان يعاني منه الفريق وخشيت الهبوط مع الفريق.
وأوضح المولد، خلال برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “مباراة العدالة في الموسم الماضي كانت صعبة جدًا علينا لأنها كانت مباراة مصيرية وحاسمة لنا في هذا الموسم والتعادل أمام النصر أشعرنا بإحباط كبير”.
وأشار فهد المولد: “كنت أول من سيتحمل اللوم في حالة هبوط الاتحاد، ولم أكن لأرضى بأن يصل الفريق إلى هذه المرحلة وإذا كان حدث الأمر لم أكن سأترك الفريق في هذه الوضعية”. وفق “أخبار 24”.