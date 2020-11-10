المولد: الحائلي يقوم بعمل جيد ولكن!.. والإدارة السابقة تعاملت مع تجديد الفريق بشكل غير صحيح

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، أن جمهور ناديه يعتبر الأفضل في دوري المحترفين، مؤكدًا أنه في مباراة النصر على الرغم من قلة عدد جمهور الاتحاد إلا أن صوتهم كان الأعلى في الملعب.
وقال “المولد”، خلال برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، الإثنين: “أنمار الحائلي وأحمد الكعكي يقومان بعمل جيد داخل نادي الاتحاد، ولكن دائمًا يتعرضان للانتقاد بشكل كبير”.
وأشار المولد: “أرغب في رؤية أعضاء الشرف مرة أخرى لمساندة الاتحاد لأن ابتعادهم عن النادي أثر بشكل كبير.. وأتمنى من كل محب أو لاعب للنادي أن يقف بجوار الاتحاد للنهوض بالفريق مرة أخرى خلال الفترة القادمة”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المولد: “الإدارة السابقة تعاملت مع تجديد الفريق بشكل غير صحيح من وجهة نظري، وكان من الممكن التعامل مع الأمر بإسلوب أفضل”، متابعًا: “نحتاج المساندة خارج الملعب أكثر من مشاهدة خمس أو ستة أشخاص يرتدون قميص الاتحاد عند الفوز بالمباريات فقط”.
وتابع نجم الاتحاد: “انضمام حامد البلوي لإدارة الفريق كان رائعاً بالنسبة لنا حيث كان يعمل على حل جميع مشكلات الفريق ولديه دور كبير في دعم اللاعبين داخل الملعب وخارجه ولا يوجد أي خلاف بيني وبينه”.