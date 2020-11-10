تفاصيل جديدة تهدد بضم خليفة “فيتوريا” في النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن تطورات جديدة بشأن المدرب المرشح في نادي النصر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الحالي البرتغالي روي فيتوريا
وذكرت صحيفة “sport.ro” الرومانية، أن النصر يفكر في التعاقد مع المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني، الروماني دان بيتريسكو، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة، أن أنطاليا سبور التركي دخل بكل قوة للتعاقد مع بيتريسكو، مما يقلل من فرص العالمي لضم المدرب الروماني، كما أن بيتريسكو خرج بعد مباراة كلوج وروما الإيطالي في الدوري الأوروبي، قائلًا بأنه رحل عن فريق كلوج رغبة منه في الحصول على قسط من الراحة. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن المدرب الحالي للنصر بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة الفريق الكروي في أول 3 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.