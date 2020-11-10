“الدفاع المدني” يحذر من أمطار غزيرة محتملة على بعض المناطق ويدعو للابتعاد عن مجاري السيول

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم (الثلاثاء) حتى يوم (الجمعة) القادم، على أجزاء من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية أنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ستشهد أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وحائل، وعسير، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأبانت أن مناطق: المدينة المنورة، وجازان، والجوف، ستتأثر بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة، فيما ستتأثر منطقة القصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.