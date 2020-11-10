“دارة الملك عبدالعزيز” تحذر من استخدام محتوى التاريخ الشفوي لديها ونشره بدون موافقتها

حذرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، من قيام البعض باستغلال اسم الدارة ومركز التاريخ الشفوي لديها ونشره عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بدون موافقة أو تنسيق مع الدارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز، سلطان العويرضي، أن استخدام البعض لاسم الدارة ومركز التاريخ الشفوي لديها في بعض أعمالهم الميدانية وتقديم أنفسهم كباحثين معتمدين من قبل الدارة، والقيام بإجراء اللقاءات الشفوية بالصوت والصورة، يعد مخالفة نظامية تستلزم العقوبات القانونية.
وأبان أن الدارة ستستخدم حقها في مقاضاة كل من يستغل اسمها بشكل غير نظامي، وأن من يثبت لديها قيامه بذلك فسيتم الرفع بشأنه للجهات النظامية المختصة. وفق “أخبار 24”.