نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عددًا من الجولات التفتيشية على فروع مقدمي الخدمات البريدية، للتحقق من مستوى الالتزام بأنظمة الهيئة وقرارتها.
وأسفرت الجولات، عن ضبط عدد من المخالفات لوثيقة قواعد حماية المستفيدين، بينها فرض رسوم لم يتم الإفصاح عنها، وعدم الحفاظ على محتوى المواد البريدية.
وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة، وشددت على ضرورة الالتزام ببنود وثيقة قواعد حماية مستفيدي الخدمات البريدية.
وأشارت إلى أنها تستقبل شكاوى المستفيدين، عبر موقعها الإلكتروني، أو الاتصال على الرقم: 19966.
وفق “أخبار 24”.