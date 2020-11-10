شاهد.. أعمال تهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي للمصلين قبل دخول كل فوج

استعرضت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم (الثلاثاء)، جانبا مما تقوم به لتهيئة الروضة الشريفة للمصلين قبل دخول كل فوج.
وأظهر مقطع فيديو أعمال التنظيف والتعقيم لكل أرجاء الروضة الشريفة، بجانب توزيع عبوات المياه التي قد يحتاجها المصلون.
يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي استقبلت يوم أمس (الإثنين)، أول فوج من معتمري الخارج، كما عمدت إلى تسهيل دخولهم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.
عناية واهتمام في تهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي للمصلين قبل دخول كل فوج#المسجد_النبوي pic.twitter.com/k4aLlvOXVb
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) November 10, 2020
وفق “أخبار 24”.