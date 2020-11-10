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أخبار محلية > شاهد.. أعمال تهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي للمصلين قبل دخول كل فوج
10/11/2020   4:05 م

شاهد.. أعمال تهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي للمصلين قبل دخول كل فوج

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استعرضت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم (الثلاثاء)، جانبا مما تقوم به لتهيئة الروضة الشريفة للمصلين قبل دخول كل فوج.

وأظهر مقطع فيديو أعمال التنظيف والتعقيم لكل أرجاء الروضة الشريفة، بجانب توزيع عبوات المياه التي قد يحتاجها المصلون.

يذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي استقبلت يوم أمس (الإثنين)، أول فوج من معتمري الخارج، كما عمدت إلى تسهيل دخولهم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أعمال تهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي للمصلين قبل دخول كل فوج

أخبار محلية
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