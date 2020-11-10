“سكني”: إصدار 4.8 ألف عقد للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 4.8 ألف عقد للأراضي السكنية، خلال شهر أكتوبر الماضي لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70%.
وأوضح “سكني”، أن الأراضي وزعت على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وعسير، والمنطقة الشرقية وجازان ونجران والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك.
وأكد البرنامج أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة.
ونوه إلى إمكانية إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يقدم أيضًا، فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتياً.