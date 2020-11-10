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أخبار محلية > بقيمة أكثر من 10 ملايين ريال.. إبرام عقد لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة
10/11/2020   4:07 م

بقيمة أكثر من 10 ملايين ريال.. إبرام عقد لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة

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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المقاولات، عقداً لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، لمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأوضحت الأمانة أن العقد يهدف إلى رفع كفاءة الطرق الجبلية بمكة المكرمة، وتطويرها وفق أحدث الوسائل العلمية، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأبانت أن المشروع يأتي استكمالاً لجملة المشروعات التي نفذتها الأمانة مؤخراً، حيث شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الدائرية، إضافةً إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية، من أبرزها استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وتقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية. وفق “أخبار 24”.

بقيمة أكثر من 10 ملايين ريال.. إبرام عقد لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة

أخبار محلية
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