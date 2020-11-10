مع زيادة أعداد المعتمرين .. السديس يوجه بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، اليوم (الثلاثاء)، بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف بما يحقق التباعد المكاني، وذلك بالتزامن مع زيادة أعداد المعتمرين.
وتأتي توجيهات السديس ضمن توجيهات أخرى هادفة للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين، حيث وجه يوم أمس (الإثنين) بالحزم في تطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.
كما شدد على تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
وفق “أخبار 24”.