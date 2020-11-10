تقرير حكومي بريطاني يكشف عن تأثير “كارثي” لفترة الحجر الصحي على الأطفال

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن عواقب كارثية للإغلاقات والحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا على الأطفال.
وأشارت التقارير التي نشرتها هيئة مراقبة التعليم الحكومية البريطانية، إلى أن فترة الحجر أثرت على المهارات الأساسية والبسيطة اللازمة لأنشطة الحياة لدى الأطفال، بسبب عدم الذهاب إلى الحضانات أو المدارس، مؤكدة أن الأطفال من الفئات الأكثر تضررًا من الإغلاق.
وأوضحت أنه تم تدوين ملاحظات بعد رصد عدد من المهارات الأساسية مثل استخدام الشوكة والسكين وغيرها، وهو ما يمثل أبرز أوجه التأثر لدى الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وقالت كبيرة مفتشي مكتب المعايير التعليمية، أماندا سبيلمان، إن تأثير إغلاق المدارس في الصيف سيمتد لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هذا التأثير لا يتعلق بالتعليم فقط ولكن بطرق أخرى تؤثر على حياة الشباب.