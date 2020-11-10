حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم، 615 عينة من ماء زمزم المبارك، للتأكد من سلامة الشبكة وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم، أحمد الندوي، أن مختبر زمزم مجهز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول لتحقيق أفضل معايير الجودة.
وأكد أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً.
وفق “أخبار 24”.