حذرت وزارة الصحة من المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالقرنية المخروطية، والتي تؤدي لتغير الشكل الكروي لقرنية العين إلى الشكل المخروطي.
وأرجعت سبب المرض للإصابة بحساسية العين أو الدعك المزمن للعين، ويمكن أن تحدث الإصابة أيضا لأسباب وراثية، مضيفة أن أعراض المرض تبدأ عادة في أواخر سن المراهقة، ويمكن أن تبدأ في أي وقت.
وتتمثل أعراض المرض في تشوه الرؤية، وضعف في النظر، والحساسية من الضوء، واضطراب الرؤية الليلية، ويمكن علاجها من خلال العدسات الصلبة أو زراعة القرنية، أو ربط الأنسجة CXL، أو زراعة الحلقات.
وفق “أخبار 24”.